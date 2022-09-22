В ДНР освободили всех приговорённых к смерти иностранных наемников ВСУ

В Донецкой народной республике освободили всех пленных иностранных наёмников ВСУ.

После обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной в ДНР освободили троих приговоренных к высшей мере наказания иностранных наёмников.

Видео появилось в твиттере государственного Саудовского информационного агентства.

Стоит отметить содействие Саудовской Аравии а данном обмене. Именно туда и отправились все трое военнопленных. Напомним, что это были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Всех троих наемников летом приговорили к смертной казни после суда в Донецкой народной республике.

Официальных комментариев в «ДНР» по этому поводу не давали.