В ДНР освободили всех приговорённых к смерти иностранных наемников ВСУ

В Донецкой народной республике освободили всех пленных иностранных наёмников ВСУ.

После обмена военнопленными между Российской Федерацией и Украиной в ДНР освободили троих приговоренных к высшей мере наказания иностранных наёмников.

Видео появилось в твиттере государственного Саудовского информационного агентства.

Стоит отметить содействие Саудовской Аравии а данном обмене. Именно туда и отправились все трое военнопленных. Напомним, что это были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Всех троих наемников летом приговорили к смертной казни после суда в Донецкой народной республике.

Официальных комментариев в «ДНР» по этому поводу не давали.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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