Ученые установили взаимосвязь между алкогольной зависимостью и цветом глаз человека

Научные сотрудники Питсбургского университета получили новые данные, которые говорят о тесной связи между цветом глаза человека и склонностью к алкогольной зависимости.

Исследование 58 женщин-рожениц показало, что обладательницы карих глаз наиболее чувствительны к боли. Это связано с наличием низкого болевого порога.

При этом женщины с зелеными и серыми глазами оказались менее восприимчивы к ощущениям боли.

Ученые заявили, что обладатели карих глаз менее склонны к употреблению алкогольных напитков, так как быстро пьянеют, а это не позволяет их организмы привыкнуть к воздействию этанола.

Исследование было проведено на 12 000 добровольцах в Университете Атланты.

Кроме того, данные получены и в отношении восприимчивости боли.