Ученые установили взаимосвязь между алкогольной зависимостью и цветом глаз человека
Научные сотрудники Питсбургского университета получили новые данные, которые говорят о тесной связи между цветом глаза человека и склонностью к алкогольной зависимости.
Исследование 58 женщин-рожениц показало, что обладательницы карих глаз наиболее чувствительны к боли. Это связано с наличием низкого болевого порога.
При этом женщины с зелеными и серыми глазами оказались менее восприимчивы к ощущениям боли.
Ученые заявили, что обладатели карих глаз менее склонны к употреблению алкогольных напитков, так как быстро пьянеют, а это не позволяет их организмы привыкнуть к воздействию этанола.
Исследование было проведено на 12 000 добровольцах в Университете Атланты.
Кроме того, данные получены и в отношении восприимчивости боли.
Опубликовано: Иван Перов
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