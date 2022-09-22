Макей: Беларусь хочет участвовать в переговорах между РФ и Украиной
Глава белорусского МИДа Владимир Макей утверждает, что Беларусь желает быть непосредственным участником новых российско-украинских переговоров.
22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что белорусские представители хотят быть прямыми участниками новых переговоров между делегациями от России и Украины. При этом Макей отмечает, что в Минска хотят, чтобы дипломатические процесс между Киевом и Москвой возобновился как можно скорее.
Также Владимир Макей подчёркивает, что Беларусь намерена добиваться того, чтобы новые российско-украинские переговоры происходили на белорусской территории.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Освобождённый из плена солдат РФ рассказал об издевательствах со стороны ВСУ
Правительство РФ утвердило закон о сохранении рабочих мест для мобилизованных
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ
Генштаб ВС РФ: новобранцы осеннего призыва не будут отправляться на Донбасс
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек