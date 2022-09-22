Макей: Беларусь хочет участвовать в переговорах между РФ и Украиной

Глава белорусского МИДа Владимир Макей утверждает, что Беларусь желает быть непосредственным участником новых российско-украинских переговоров.

22 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что белорусские представители хотят быть прямыми участниками новых переговоров между делегациями от России и Украины. При этом Макей отмечает, что в Минска хотят, чтобы дипломатические процесс между Киевом и Москвой возобновился как можно скорее.

Также Владимир Макей подчёркивает, что Беларусь намерена добиваться того, чтобы новые российско-украинские переговоры происходили на белорусской территории.