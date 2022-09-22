Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Как заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, на севере ДНР Украина активно наращивает свою военную группировку.
По словам Пушилина, ситуация на севере ДНР значительно осложнилась, поскольку разведка докладывает о значительном увеличении количества украинских военнослужащих и техники в данном регионе. Как подчеркнул руководитель ДНР, высока вероятность того, что Украина готовит на данном направлении серьезное контрнаступление.
С украинской стороны по состоянию на момент подготовки данной публикации не поступало никакой официальной информации по поводу возможного контрнаступления на севере Донецкой народной республики.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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