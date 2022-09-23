Breitbart: жители США высмеяли Зеленского за просьбу наказать Россию

Американский портал Breitbart опубликовал новость о том, что в ходе выступления на Генассамблее ООН Зеленский публично попросил наказать Россию за спецоперацию в Украине.

23 сентября информагентство Breitbart сообщило, что в своей речи на Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский перечислил пять условий для достижения мира в Украине, одним из которых назвал необходимость "наказать" Россию. Американские читатели Breitbart раскритиковали украинского президента, отметив, что таким образом Зеленский скрытно просит больше денег и оружия для Киева.

При этом комментаторы Breitbart из США сошлись во мнении, что Владимира Зеленского не интересует окончание боевых действий, иначе бы он искал возможность провести переговоры с Россией, а не наказать её.