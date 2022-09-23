Захарова: главы МИД Франции и Германии просят о встрече с Лавровым

Мария Захарова утверждает, что министры иностранных дел Германии и Франции запросили встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

23 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Нью-Йорк для участия в 77-ой сессии Генассамблеи ООН, получил запросы на личные переговоры от глав МИД Франции и Германии.

По словам Захаровой, лидеры Евросоюза пытаются отговорить от встречи с Лавровым французского и немецкого министров иностранных дел, безуспешно пытаясь продолжить кампанию по изоляции России.