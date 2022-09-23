Шведская газета Nya Dagbladet утверждает, что американское правительство долго планировало военный конфликт в Украине с целью ослабления ЕС.

Издание Nya Dagbladet уведомляет, что шведские разведчики получили доступ к докладу американского аналитического агентства RAND Corporation, которое занимается оборонными вопросами и известно по участию в военной гонке между США и СССР в годы холодной войны.

В докладе RAND Corporation утверждается, что Вашингтон специально подстрекал Украину к агрессивной антироссийской риторике, чтобы Россия начала боевые действия в этой стране. Далее США хотели, чтобы Евросоюз ввёл санкции против Москвы.

По данным Nya Dagbladet, европейские санкции против России нужны США для того, чтобы государства Европейского союза понесли большие экономические потери от их последствий, а капиталы и молодые европейские специалисты утекли в Соединённые Штаты.