Партия «Шор» начала шестой день антиправительственных митингов в Молдавии
Молдавская партия "ШОР" шестой день подряд выходит на митинги против правительства страны в Кишинёве.
Утром 23 сентября сторонники молдавской партии оппозиции "Шор" вышли из палаточного лагеря "Городок перемен", расположенного у здания парламента в Кишинёве, с целью начать новую акцию протеста, который продолжается шестой день подряд. Митингующие выступают за досрочные выборы в стране, так как считают, что политика Майи Санду привела Молдавию к энергетическому кризису.
Также известно, что 25 сентября "Шор" планирует устроить масштабную оппозиционную акцию по всей стране и уже начала к ней тщательно готовиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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