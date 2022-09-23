Рынска отказалась от российского гражданства
Известная светская львица и журналистка в прошлом Божена Рынска отказалась от гражданства РФ, не желая "быть соучастницей" происходящего вокруг.
Светская львица и представительница СМИ в прошлом Божена Рынска приняла решение отказаться от гражданства РФ.
"Божена Рынска - российская журналистка, светская обозревательница, колумнистка газеты "Известия", журнала "GQ", портала "Газета.Ru". Известна также как блогер и писательница".
"МК" передаёт слова известной личности: "Я приняла решение выйти из гражданства РФ. Не хочу быть соучастницей, и кроме того, с токсичным гражданством я поражена в правах в Европе".
Светская львица утверждает, что процедуру отказа она стала оформлять в начале осени текущего года. Рынска пожаловалась, что столкнулась в этой ситуации с бюрократическими преградами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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