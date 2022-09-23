Лукашенко отчитал работников, красивших комплекс «Хатынь» в дождь
Александр Лукашенко прибыл в Хатынь, где намерен ознакомиться с темпами процесса реконструкции данного комплекса.
Утром 23 сентября Александр Лукашенко приехал в Хатынь, чтобы убедиться в том, что процесс реконструкции данного мемориального комплекса идёт подобающим образом. Прибыв в Хатынь Лукашенко увидел, что работники красят некоторые участки комплекса прямо во время дождя.
Белорусского президента заверили, что качество данной краски позволяет красить в дождь, однако Александр Лукашенко отметил, что в случае, если краска быстро слезет, то всем виновным придётся нести ответственность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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