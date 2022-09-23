МВД России обвинило в розыск экс-редакторов журнала DOXA по уголовной статье
Бывшие редакторы российского студенческого журнала DOXA объявлены в розыск по статье уголовного кодекса России.
Утром 23 сентября Министерство внутренних дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что российских граждан Аллу Гутникову, Наталию Тышкевич и Владимира Метелкина объявили в розыск по статье уголовного кодекса, которая не разглашается в публичном пространстве.
Известно, что все трое объявленных в розыск являются бывшими редакторами журнала DOXA и ранее были приговорены к двум годам исправительных работ за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
FT: новые санкции ЕС против России затронут сферу кибербезопасности и IT
Дачные эксперты рассказали, как сделать глинистую почву плодородной
Путин удовлетворён участием Бен Сальмана в освобождении иностранцев, воевавших за ВСУ
CNN: Макрон не смог объяснить решение Путина начать спецоперацию в Украине
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная