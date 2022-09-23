МВД России обвинило в розыск экс-редакторов журнала DOXA по уголовной статье

Бывшие редакторы российского студенческого журнала DOXA объявлены в розыск по статье уголовного кодекса России.

 Утром 23 сентября Министерство внутренних дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что российских граждан Аллу Гутникову, Наталию Тышкевич и Владимира Метелкина объявили в розыск по статье уголовного кодекса, которая не разглашается в публичном пространстве.

Известно, что все трое объявленных в розыск являются бывшими редакторами журнала DOXA и ранее были приговорены к двум годам исправительных работ за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции протеста.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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