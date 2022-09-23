Рolitico: США и Германия не передают танки Украине из-за проблем с логистикой

Авторитетное политическое издание Рolitico сообщает, что американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard станут мощной помощью Вооруженным силам Украины (ВСУ).

При этом США и Германия серьезно тянут с поставками танков M1 Abrams и Leopard в Украину. В первую очередь это связано с тем, что Конгресс США опасается проблем связанных с обучением управлению боевыми машинами, а также логистикой — непонятно, каким образом поставить танки в Украину.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что танки западного образца существенно улучшат силы ВСУ, однако необходима «подготовка и логистическая цепь», а кроме того до 600 тысяч галлонов топлива, чтобы поставить боевые машины в Украину.

Представители Национальной безопасности США считают, что даже если решить проблему с поставкой танков M1 Abrams в Украину, проблема с доставкой запчастей и обслуживания никуда не пропадает. То есть, если что-то сломается или у танка закончится топлива, ВСУ не смогут это исправить и боевая машина может попасть в руки российской армии.

В свою очередь, немецкие танки Leopard могут «пройти дольше» без дополнительной заправки, так как требуют меньше топлива, чем американские M1 Abrams, однако Германия отклоняет просьбу Украины по предоставлению своих боевых машин до тех пор, пока США не примет аналогичное решение.