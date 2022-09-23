CNN: Макрон не смог объяснить решение Путина начать спецоперацию в Украине
Издание CNN ут утверждает, что французский президент Эммануэль Макрон не может найти объяснения решению Владимира Путина о начале СВО.
23 сентября президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью американской газете CNN, где публично заявил, что он не может найти логичного объяснения тому, почему Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции армии России на территории Украины.
Вместе с тем Макрон предполагает, что на данный приказ Путина могла повлиять тотальная тяга России доминировать на политической карте и долгая коронавирусная изоляция самого президента.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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