Пушилин проголосовал не референдуме о вхождении ДНР в состав России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в референдуме о присоединении его территорий к РФ.

Днём 23 сентября глава ДНР Денис Пушилин явился на избирательный участок в Донецке, где проголосовал за вхождение Донецкой Народной республики в состав России. Во время голосования Пушилин дал свой паспорт представительнице Центризбиркома, шутливо спросив у неё, действительно ли он похож на человека, который на фото.

Напомним, что сегодня в Запорожской и Херсонской областях, а также Луганской и Донецкой народных республиках стартовали референдумы о вхождении данных регионов в состав России. Голосование продлится до 27 сентября.