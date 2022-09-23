МИД Швейцарии осудил референдумы на Донбассе, в Херсоне и Запорожье

Министерство иностранных дел Швейцарии выступило с осуждением референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Днём пятницы пресс-служба швейцарского МИДа сообщила, что российский посол в Швейцарии был вызван в здание внешнеполитического ведомства страны, где ему был выражен протест в связи со стратом референдумов о присоединении к России в Херсоне и Запорожье, а также республиках Донбасса.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии предупредили, что правительство их страны может присоединиться к антироссийским санкциям по итогам данных референдумов, которые заканчиваются 27 сентября во всех четырёх регионах.