МИД Швейцарии осудил референдумы на Донбассе, в Херсоне и Запорожье
Министерство иностранных дел Швейцарии выступило с осуждением референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Днём пятницы пресс-служба швейцарского МИДа сообщила, что российский посол в Швейцарии был вызван в здание внешнеполитического ведомства страны, где ему был выражен протест в связи со стратом референдумов о присоединении к России в Херсоне и Запорожье, а также республиках Донбасса.
В Министерстве иностранных дел Швейцарии предупредили, что правительство их страны может присоединиться к антироссийским санкциям по итогам данных референдумов, которые заканчиваются 27 сентября во всех четырёх регионах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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