Военно-космические силы армии России ликвидировали свыше ста иностранных наёмников на территории Донецкой Народной республики.

Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки российские военно-космические силы нанесли серию ракетных ударов по пунктам иностранных наёмников недалеко от городов Озерное и Славянск в Донецкой области.

В результате нанесения мощного огневого поражения противнику в ДНР военно-космические силы России ликвидировали более ста иностранных наёмников, воевавших на стороне Киеву, сообщает Конашенков.