ВКС РФ уничтожили сто иностранных наёмников возле Славянска и Озерного в ДНР
Военно-космические силы армии России ликвидировали свыше ста иностранных наёмников на территории Донецкой Народной республики.
Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки российские военно-космические силы нанесли серию ракетных ударов по пунктам иностранных наёмников недалеко от городов Озерное и Славянск в Донецкой области.
В результате нанесения мощного огневого поражения противнику в ДНР военно-космические силы России ликвидировали более ста иностранных наёмников, воевавших на стороне Киеву, сообщает Конашенков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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