ВКС РФ уничтожили сто иностранных наёмников возле Славянска и Озерного в ДНР

Военно-космические силы армии России ликвидировали свыше ста иностранных наёмников на территории Донецкой Народной республики.

Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки российские военно-космические силы нанесли серию ракетных ударов по пунктам иностранных наёмников недалеко от городов Озерное и Славянск в Донецкой области.

В результате нанесения мощного огневого поражения противнику в ДНР военно-космические силы России ликвидировали более ста иностранных наёмников, воевавших на стороне Киеву, сообщает Конашенков.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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