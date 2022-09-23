Ургант поздравил младшую дочь Валерию с днём рождения одной цифрой, буквой и сердечком
Младшей наследнице ведущего телевидения Ивана Урганта валерии исполнилось 7 лет. Знаменитый отец поздравил дочь очень лаконично при помощи одной цифры, буквы и сердечка.
Младшая дочь отечественного актёра, шоумена и ведущего ТВ Ивана Урганта Валерия отметила свой седьмой день рождения. Отец поздравил девочку очень кратко.
Фото наследницы было сделано в ее день рождения. Малышка предстала на снимке в черно-белом наряде и куртке, а на заднем плане виднеются воздушные шарики.
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Звёздный родитель поздравил дочь безо всяких лирических отступлений, подписав фотографию очень скромно: одной цифрой, буквой и сердечком рядом: " I "сердечко" 7".
В комментариях под снимком интернет-пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего известного папу.
Ургант и его законная супруга Наталья Кикнадзе воспитывают двоих детей. Валерия появилась на свет в 2015 году, а старшая дочь Нина родилась в 2008 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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