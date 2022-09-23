Ургант поздравил младшую дочь Валерию с днём рождения одной цифрой, буквой и сердечком

Младшей наследнице ведущего телевидения Ивана Урганта валерии исполнилось 7 лет. Знаменитый отец поздравил дочь очень лаконично при помощи одной цифры, буквы и сердечка.

Младшая дочь отечественного актёра, шоумена и ведущего ТВ Ивана Урганта Валерия отметила свой седьмой день рождения. Отец поздравил девочку очень кратко.

Фото наследницы было сделано в ее день рождения. Малышка предстала на снимке в черно-белом наряде и куртке, а на заднем плане виднеются воздушные шарики.

  • Изображение статьи

    Звёздный родитель поздравил дочь безо всяких лирических отступлений, подписав фотографию очень скромно: одной цифрой, буквой и сердечком рядом: " I "сердечко" 7".

    В комментариях под снимком интернет-пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего известного папу.

    Ургант и его законная супруга Наталья Кикнадзе воспитывают двоих детей. Валерия появилась на свет в 2015 году, а старшая дочь Нина родилась в 2008 году.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 