Ургант поздравил младшую дочь Валерию с днём рождения одной цифрой, буквой и сердечком

Звёздный родитель поздравил дочь безо всяких лирических отступлений, подписав фотографию очень скромно: одной цифрой, буквой и сердечком рядом: " I "сердечко" 7".

В комментариях под снимком интернет-пользователи отметили, что девочка очень похожа на своего известного папу.

Ургант и его законная супруга Наталья Кикнадзе воспитывают двоих детей. Валерия появилась на свет в 2015 году, а старшая дочь Нина родилась в 2008 году.