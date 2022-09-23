Референдумы в ДНР и ЛНР: неприятные новости для Украины и военные базы США и НАТО

Проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), фактически в приграничных с Украиной регионах, очень неприятные новости для официального Киева.

Речь не только о потенциальном разделе территории Украины и вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации, но и потенциальном погашении украинского долга перед США. Конкретно — предоставлении территории Украины под размещение баз НАТО и прочие объекты на не очень выгодных условиях.

Ведь план был достаточно прост: разместить военные базы НАТО на территории Украины, фактически ее не включая в состав стран Североатлантического альянса, чтобы сделать украинскую территорию главным американкам и европейским инструментом, который продвигает их интересы в Европе.

При этом не только Венгрия придерживается «российских взглядов» в Европе. На днях экс-министр иностранных дел Румынии заявил, что нынешние границы Украины «неестественные» и, ей в итоге придется уступить часть своих территорий России и Венгрии. Российской стороне — восточные территории, а венгерской — западные.

Бывший дипломат также считает, что Буковина может перейти под контроль Румынии, а Галиция — Польши. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь говорит, что продолжая боевые действия, Украина рискует потерять еще большее количество территорий, а конфликт может заняться до 2030 года.