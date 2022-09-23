Косметолог Баллирано перечислила пластические операции Нюши
Российский косметолог Татьяна Баллирано рассказала, какие пластические операции сделала исполнительница Анна Шурочкина, выступающая под псевдоним Нюша.
Косметолог Татьяна Баллирано перечислила пластические операции исполнительницы Нюши (настоящее имя - Анна Шурочкина).
Эксперт убеждена, что артистка ложилась под нож, чтобы улучшить свою внешность. Баллирано считает, что певица прибегала к коррекции губ и носа.
В интервью "Пятому каналу" специалист рассказала: "Инъекции гиалуроновой кислоты, думаю, у нее сделаны, коррекция губ.
Если сравнивать с молодыми фото, по моему мнению, у нее было оперативное вмешательство на носу, ринопластика и так называемый лифтинг лба - поднятие бровей".
Также косметолог не исключает, что знаменитость также могла удалить комки Биша ("эстетическая операция, направленная на улучшение формы щёк и скул путем удаления части жировых телец щеки") и ввести в подбородок филлеры.
Такие выводы Баллирано сделала, изучив заостренную форму лица звезды сцены.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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