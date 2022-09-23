Анна Заворотнюк в новом имидже стала копией своей матери
Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна решила сменить имидж. Стилист посоветовал девушке избавиться от светлых прядей, придав волосам более тёмный тон. В таком виде она стала ещё больше походить на мать.
Анна Заворотнюк, узнав о болезни матери, оставила работу в США, переехав домой. На протяжении долгого времени девушка не могла выбраться из депрессии, но поработав с психологом, вернулась к жизни.
Теперь Анна - блогер и ежедневно делится с подписчиками новостями своей жизни.
С наступлением холодов звезда интернета решила сменить образ. Стилист подобрал ей тёмный тон волос, убрав светлые пряди.
Анна интересуется: "Ребят, как вам цвет волос новый?"
Подписчики младшей Заворотнюк отметили, что в таком виде девушка стала практически копией своей звёздной матери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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