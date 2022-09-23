Канье Уэст собирается баллотироваться на пост президента США
Рэп-испонитель и бывший супруг Ким Кардашьян Канье Уэст намерен выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.
В 2020 году рэпер и экс-супруг Ким Кардашьян Канье Уэст баллотировался на пост американского главы и утверждал, что вернется в политику в 2024 году.
Первый подобный опыт стоил звезде сцены и экрана жены.
Музыкант не оставил намерений возглавить Белый дом. На днях 45-летний певец в интервью телеканалу "ABC News" дал понять, что намерен вновь бороться за право называться президентом на следующих выборах.
На вопрос представителя СМИ, есть ли у него "будущие политические устремления", Уэст коротко ответил: "Да, безусловно".
Ранее метящий в президенты рэпер признавался, что за всю жизнь не прочитал ни одной книги.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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