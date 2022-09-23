Сын Пригожина воюет в ЧВК «Вагнер» и награждён «Чёрным крестом»

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что его сын состоит в частной военной кампании "Вагнер".

Вечером пятницы компания "Конкорд" опубликовала фрагмент интервью с предпринимателем Евгением Пригожина, которого нередко называют основателем ЧВК "Вагнер", хоть и официально это не доказано. В интервью Пригожин признаётся, что его сын в 18 лет отслужил в армию и уже через месяц отправился в Сирию для участия в боевых действиях.

По словам Евгения Пригожина, с того момента он вступил в ряды ЧВК "Вагнер", регулярно бывает в горячих точках и награждён высшим орденом организации "Чёрный крест".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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