Только две страны нынешнего ЕС не запятнали себя сотрудничеством с Третьим Рейхом против СССР

Греция на ультиматум ответила отказом, а Югославия создала собственную армию для борьбы с фашистами.

Как и Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер привёл на завоевание СССР огромные многонациональные вооружённые силы.

И не только армии Германии с ее официальными союзниками - Румынии, Финляндии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Италии. До сорок первого фюрер подчинил своему влиянию почти все страны Европы.

И все эти члены этого «Евросоюза» пошли на сотрудничество с Третьим Рейхом. Экономики подчинённых Гитлером государств многократно усилили немцев, дав им технику, материальные и промышленные ресурсы, людские силы.

Только две страны, которые входят в нынешний Евросоюз, устояли перед давлением или "приглашением" Германии вступить в борьбу против большевизма (за исключением Британии, которая вышла из ЕС).

Это - Греция. В этой стране и на Кипре 28 августа даже отмечается День Охи. «О́хи» в переводе греческого значит «нет». А появился он после того, как греческий премьер-министр Иоаннис Метаксас в 1940-м году ответил отказом на ультиматум, который вручил ему итальянский посол Эммануэле Грацции.

Греки гордятся, что отказались пустить в свою страну итальянские войска, хотя и знали, что это приведёт к агрессии Италии и Германии против них.

Итальянцам не удалось оккупировать Грецию, но это сделали немцы с привлечением болгар. Но, тем нее менее, в годы оккупации в Греции не сформировали ни одного "добровольческого" отряда для Вермахта и Ваффен СС, и греческая экономика не обслуживала войну Германии в СССР.

Еще одна страна, не запятнавшая себя сотрудничеством с фашисткой Германией - Югославия. В начале 1941-го гитлеровцы ее расчленили, и в Хорватии власть взяли националисты, она стала независимым государством и верным вассалом Третьего Рейха.

Словению поделили Германия и Италия. По большому куску югославских территорий получили Румыния, Болгария, Венгрия, Албания. А в Сербии и Черногории гитлеровцы посадили свои марионеточные правительства.

Но сербы, словенцы и другие народы Югославии с оккупацией не смирились. Национально-освободительное движение там началось сразу. И жёсткие карательные меры против мирного населения, которое помогало партизанам, только усиливали борьбу.

Партизанские отряды Иосипа Броз Тито разрослись до армии. Хотя Тито по национальности был хорватом, но он не отождествлял себя с этой страной. И своей родиной считал только единую Югославию.

В 1944-1945 годах советские войска оказали большую помощь армии Тито, но основное в деле освобождения своих земель бойцы этой армии сделали сами.