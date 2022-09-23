Вучич и Лавров обсудили двусторонние договорённости в сфере энергетики

Президент Сербии Александр Вучич и глава российского МИДа Сергей Лавров обсудили двусторонние договорённости в сфере энергетики.

23 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Вучич рассказал, что обсудил с главой российского внешнеполитического ведомства двусторонние договорённости в сфере энергетики, а также выразил свою благодарность за «уважение территориальной целостности Сербии».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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