Вучич и Лавров обсудили двусторонние договорённости в сфере энергетики

Президент Сербии Александр Вучич и глава российского МИДа Сергей Лавров обсудили двусторонние договорённости в сфере энергетики.

23 сентября президент Республики Сербия Александр Вучич провёл встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

Вучич рассказал, что обсудил с главой российского внешнеполитического ведомства двусторонние договорённости в сфере энергетики, а также выразил свою благодарность за «уважение территориальной целостности Сербии».