Американская Академия ВВС запрещает курсантам использовать слова «мама», «папа», «парень» и «девушка»

Курсанты Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс получили указание использовтаь язык без учета гендерных аспектов.

Это означает, что к группе людей нужно обращаться не «вы, ребята», а с помощью гендерно-нейтральных слов «команда», «люди», «вы все».

Не рекомендуется использовать слова «мама» и «папа», их советуют заменить на «родитель» или «опекун».

В разговорах о романтических отношениях нельзя использовать слова «парень», «девушка», нужно говорить «партнер».

В специальном учебном пособии говорится, что объединение людей в класс на основе различных ориентаций является оскорбительным.

Предполагается, что для воспитания «менталитета воина» необходимо уделять приоритетное внимание инклюзивности, гармонии и гордости за свою организацию.

Составители пособия утверждают, что военно-воздушные силы развивают лидеров, способных руководить различными командами летчиков и военных.

Это будет способствовать инновациям и победам в будущих конфликтах.