Американская Академия ВВС запрещает курсантам использовать слова «мама», «папа», «парень» и «девушка»
Курсанты Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс получили указание использовтаь язык без учета гендерных аспектов.
Это означает, что к группе людей нужно обращаться не «вы, ребята», а с помощью гендерно-нейтральных слов «команда», «люди», «вы все».
Не рекомендуется использовать слова «мама» и «папа», их советуют заменить на «родитель» или «опекун».
В разговорах о романтических отношениях нельзя использовать слова «парень», «девушка», нужно говорить «партнер».
В специальном учебном пособии говорится, что объединение людей в класс на основе различных ориентаций является оскорбительным.
Предполагается, что для воспитания «менталитета воина» необходимо уделять приоритетное внимание инклюзивности, гармонии и гордости за свою организацию.
Составители пособия утверждают, что военно-воздушные силы развивают лидеров, способных руководить различными командами летчиков и военных.
Это будет способствовать инновациям и победам в будущих конфликтах.
Опубликовано: Светлана Репина
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