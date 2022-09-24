Генри Киссинджер сделал блестящую дипломатическую карьеру в политике, но некоторые его действия и суждения вызывают недовольство украинских граждан.

Репутация у американского дипломата Генри Киссинджера, которому уже исполнилось девяносто девять лет, в мире неоднозначная. Кто-то считает его гениальным политиком, другие уверены, что его решения принесли больше вреда, чем пользы.

Это мнение касается не только обывателей, но и людей, имеющих серьезный вес в политику. Но, как бы то ни было, невозможно отрицать, что Генри Киссинджер носитель незаурядного политического интеллекта, мудрый философ, к мнению которого и сегодня, когда он уже давно вышел в отставку, склонны прислушиваться многие высокопоставленные политики.

Речь идет в прямом смысле о главах государств. В свое время к Киссинджеру за советом обращались и Ричард Никсон, и Дуайт Эйзенхауэр, и Джон Кеннеди. Длительное время Генри Киссинджер занимался консультированием специалистов по национальной безопасности Америки.

Среди неоспоримых заслуг этого человека настройка и ведение продуктивного диалога между Советским союзом, США и Китаем, что в свое время помогло сдержать применение ядерного оружия и открытого военного конфликта. Также он сыграл немалую роль в сближении американского руководства с Михаилом Горбачевым.

Обращался за помощью к Киссинджеру и Дональд Трамп по вопросу взаимодействия с Владимиром Путиным. Политик выступил в этом году на давосском форуме, где советовал приложить все усилия, чтобы решить конфликтную ситуацию, возникшую между Россией и Украиной в двухмесячный срок. В противном случае есть риск потери контроля над ситуацией.

Генри Киссинджер придерживается мнения, что Украине нужно стать своеобразным буфером между Евросоюзом и Россией. Также он считает, что стимуляция сближения России с Китаем ошибочное допущение западного блока.

Эта позиция не добавила популярности Киссинджеру среди украинской политической элиты, и его объявили вражеским элементом. На этот счет тонко, но метко высказалась Мария Захарова, заявив, что Киссинджера наказали за наличие интеллекта.

На день рождения Генри Киссинджеру Украина преподнесла своеобразный антиподарок, внеся его имя в базу Миротворец, и объявив кремлевским агентом, который приложил руку к преступлениям против граждан и власти Украины. Такую позицию поддержал и действующий украинский президент Владимир Зеленский, по сути, обвинив Генри Киссинджера в том, что тот считает возможным отдать России часть украинской территории.