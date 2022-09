Авторы песен Джеффри Стил и Стив Дорфф выпускают грустную, полную надежды песню о любви в память о своих сыновьях

"Реплики просто выпадали. Ты пишешь так много песен, и это как раз один из тех моментов, когда это проходило само по себе в процессе разговора ".

У отмеченных наградами авторов хитов Стива Дорффа и Джеффри Стила многолетняя дружба, выкованная в душевной боли кошмара каждого родителя. Каждый мужчина пережил смерть сына. Сын Стила, Алекс Левассер, погиб в аварии на квадроцикле в 2007 году.

Дорфф и Стил знают друг друга с 80-х, задолго до их потерь. Стил известен такими песнями, как "What Hurts the Most", "She'd Give Anything" и "My Wish", а Дорфф написал такие хиты, как "Through the Years", "I Just Fall In Love Again" и "Heartland". Но они никогда не писали песни вместе — до недавнего времени. По их словам, когда обычно происходят встречи с авторами песен, они начали говорить о жизни, и разговор неизбежно зашел об их сыновьях.

"Конечно, мы перевели разговор на Эндрю и Алекса, и поскольку мы оба в этом отвратительном клубе, в котором никогда не должен быть ни один родитель", - сказал Дорфф. "Мы говорили об этом, а потом пожали плечами:"Кто знает, почему?" Бинг, песня вроде как написалась сама ".