Клейтон Экхард из "Холостяка" и Сьюзи Эванс объявляют о расставании: "Нелегкое время для нас обоих"

"Для всех, кто когда-либо любил, знает, что это было болезненное решение, и к нему нельзя относиться легкомысленно", - говорится в совместном заявлении пары Bachelor Nation.

Делясь новостями о расставании в совместном заявлении в Instagram в пятницу, Экхард и Эванс начали со слов: "С невероятно тяжелым сердцем мы хотели поделиться тем, что решили пойти разными путями. Любой, кто когда-либо любил, знает, что это было болезненное решение, и к нему нельзя относиться легкомысленно ".

"Мы понимаем, что, вероятно, будет много вопросов по поводу этого решения — социальные сети, безусловно, являются главной темой, и многое из нашего совместного опыта мы держали в секрете, как, я уверен, большинство может понять. Но мы поделимся этим — хотя последний год, проведенный вместе, принес нам столько радости и смеха, нам также было причинено немало боли ", - продолжили они.

Бывшая пара сказала, что они "сосредоточены на продолжении работы над собой, чтобы в будущем мы могли быть лучшей версией самих себя".