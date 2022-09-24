Макей: Беларусь не намерена наносить удар по Украине
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей исключил возможность нанесения удара Беларусью по Украине.
24 сентября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в своём пресс-релизе заявил, что белорусская сторона не намерена применять оружие против Украины.
Макей также добавил, что настроен пессимистически по поводу перспектив развития украинского конфликта, который продолжается уже почти на протяжении девяти лет, и подчеркнул, что Беларусь на намерена вступать в происходящие на Украине события.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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