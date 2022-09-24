NRC: 50 российских олигархов подали иск в Суд Евросоюза, требуя исключения из санкционных списков ЕС

Российские олигархи подали иск в Суд Европейского Союза в Люксембурге об исключении их из санкционных списков ЕС.

По сообщению нидерландского издания NRC, этого требуют "не менее пятидесяти российских олигархов". Среди них - бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.

Исключение из санкционного списка позволило бы россиянам восстановить доступ к активам, захваченным европейскими странами. По данным голландской газеты, на данный момент заморожены их активы в ЕС на общую сумму 13,8 млрд евро, включая виллы, яхты, частные самолеты, банковские счета и депозиты.

Информацию NRC подтвердил представитель трибунала.

"На рассмотрение первого дела уйдет не менее года", — сказал он, слова которого приводит издание.

По выводам журналистов, об исключении из санкционных списков просили в том числе владельцы обанкротившегося Амстердамского торгового банка. 

Politico утверждает, что заявки также подают бывший владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, основатель "Альфа-банка" Михаил Фридман, а также Алишер Усманов. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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