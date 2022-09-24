Лавров: Киев не пускает иностранных журналистов в Изюм
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим препятствует посещению иностранными журналистами Изюма в Харьковской области.
24 сентября Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции в Нью-Йорке заявил о том, что киевский режим делает всё возможное, чтобы иностранные журналисты не смогли посетить Изюм.
Лавров допустил, что представители зарубежных средств массовой информации смогут увидеть воочию, что массовые захоронения людей, информацию о которых распространила украинская сторона, на самом деле выглядят вовсе не так, как это описывал киевский режим.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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