Макей: Беларусь выстоит в условиях санкций коллективного Запада

Глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил своё уверенность в том, что Беларусь сможет устоять под санкционным давлением стран Запада.

24 сентября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что санкционные ограничения коллективного Запада не смогут сломить белорусское государство.

Макей также отметил факт того, что правительство Беларуси всегда готово к проведению «равноправного и справедливого» диалога с западными странами, невзирая на некоторые несовпадения во взглядах.