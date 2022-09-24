Макей: Беларусь выстоит в условиях санкций коллективного Запада
Глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил своё уверенность в том, что Беларусь сможет устоять под санкционным давлением стран Запада.
24 сентября глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что санкционные ограничения коллективного Запада не смогут сломить белорусское государство.
Макей также отметил факт того, что правительство Беларуси всегда готово к проведению «равноправного и справедливого» диалога с западными странами, невзирая на некоторые несовпадения во взглядах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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