Лавров заявил, что присоединенные к РФ после референдумов территории подпадут под российскую ядерную доктрину

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что территории, которые могут быть присоединены к РФ, будут подчиняться "всем российским законам и доктринам, включая ядерную доктрину", сообщает Reuters.

Лавров заявил в Нью-Йорке, что те части Украины, которые будут присоединены к России в результате референдумов, которые проходят с пятницы, 23 сентября, автоматически попадут под действие российского законодательства. Вот почему, по его словам, Москва оставляет за собой право защищать их, в том числе с использованием ядерного арсенала.

"Все территории Российской Федерации, которые могут быть охвачены Конституцией Российской Федерации, будут, конечно, полностью охраняться государством, это совершенно естественно", - подчеркнул Лавров.

По его словам, Российская Федерация сможет применять все законы, доктрины, концепции и стратегии на всей своей территории.

Лавров также прокомментировал позицию США, которые заявили о "неизбежной реакции" в случае присоединения украинских территорий к России. Глава МИД России заявил, что страны Запада, в том числе США и страны ЕС, "не могут претендовать на нейтралитет и не могут сказать, что они не участвуют в конфликте".

Российский министр также посетовал на "беспрецедентную русофобию гротескных масштабов" на Западе. В свою очередь Евросоюз, по его мнению, является "авторитарным и диктаторским".