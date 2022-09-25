Лавров заявил, что присоединенные к РФ после референдумов территории подпадут под российскую ядерную доктрину
Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что территории, которые могут быть присоединены к РФ, будут подчиняться "всем российским законам и доктринам, включая ядерную доктрину", сообщает Reuters.
Лавров заявил в Нью-Йорке, что те части Украины, которые будут присоединены к России в результате референдумов, которые проходят с пятницы, 23 сентября, автоматически попадут под действие российского законодательства. Вот почему, по его словам, Москва оставляет за собой право защищать их, в том числе с использованием ядерного арсенала.
"Все территории Российской Федерации, которые могут быть охвачены Конституцией Российской Федерации, будут, конечно, полностью охраняться государством, это совершенно естественно", - подчеркнул Лавров.
По его словам, Российская Федерация сможет применять все законы, доктрины, концепции и стратегии на всей своей территории.
Лавров также прокомментировал позицию США, которые заявили о "неизбежной реакции" в случае присоединения украинских территорий к России. Глава МИД России заявил, что страны Запада, в том числе США и страны ЕС, "не могут претендовать на нейтралитет и не могут сказать, что они не участвуют в конфликте".
Российский министр также посетовал на "беспрецедентную русофобию гротескных масштабов" на Западе. В свою очередь Евросоюз, по его мнению, является "авторитарным и диктаторским".
Опубликовано: Николай Скира
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