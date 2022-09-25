ВСУ использовали разведданные НАТО для удара по гостинице в Херсоне
Правоохранительные органы Херсонской области сообщили, что для удара по гостинице в Херсоне РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали разведданные представителей НАТО.
Удар по гостинице в Херсоне реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS со стороны ВСУ был нанесен по прямой наводке представителей разведки Североатлантического альянса НАТО. Атака была совершена 25 сентября 2022 года, сообщается о минимум двух погибших.
Одним из погибших оказался сын экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко. Военно-гражданская администрация Херсонской области назвала атаки Вооруженных сил Украины по гостинице террористическим актом.
Кадры последствию удара реактивной системой залпового огня HIMARS по гостинице в Херсоне впервые были опубликованы российскими журналистами, которые проживали в номерах заведения. Журналисты остались живы, они выложили видео и прокомментировали события.
Ранее сообщалось, что ВСУ участили удары с помощью РСЗО HIMARS американского производства. В ДНР и ЛНР сообщают, что удары наносятся в основном по объектам гражданской инфраструктуры, которая не имеет ничего общего с военными объектами на территории Донбасских республик.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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