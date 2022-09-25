Что на самом деле чувствует Дилан Макдермотт, когда его принимают за Дермота Малруни

Актер, сыгравший главную роль в популярном сериале CBS "ФБР: самый разыскиваемый", обратился с последней просьбой.

"Вся моя карьера", - со смехом отвечает 60-летний Макдермотт, когда его спрашивают о том, когда в последний раз двое мужчин путали друг друга. "Все дело в слогах. Для нас обоих столько лет быть в замешательстве. Мы с ним всегда шутим, что если бы они объединили наши карьеры, мы были бы самой большой кинозвездой в мире ".

Макдермотт, который в настоящее время играет главную роль в популярном сериале CBS "ФБР: самый разыскиваемый", обратился к людям с последней просьбой:

"Монополия" - моя любимая игра, и я одержим ею. В последний раз я играл со своей дочерью [Шарлоттой, 17 лет]. Это выявляет во мне худшее и лучшее. В прошлой жизни я был кем-то вроде домовладельца.

Последнее удовольствие от вины: я бы сказал, что моя слабость - спагетти болоньезе. Моя бабушка готовила для меня спагетти, когда я был ребенком, и у нее был такой невероятный соус. Я едва могу вскипятить воду, но я искал это блюдо по всему миру.