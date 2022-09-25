Энди Грэммер высказался: "Люди видят во мне счастливого парня", но мы все в чем-то нуждаемся в помощи
"Мы все должны работать над собой", - говорит Энди Грэммер PEOPLE, обсуждая свое путешествие по психическому здоровью.
38-летний музыкант рассказал ЛЮДЯМ о том, как заботиться о своем психологическом здоровье после "действительно тяжелого" времени в условиях пандемии COVID-19.
Пандемия "была настолько тяжелой для меня, что заставила меня обратиться к терапии", - рассказывает Грэммер. "Преодоление этого для себя [помогло мне понять], насколько это не так уж и важно, и насколько круто помогать себе и своему психическому здоровью".
Он признает, что некоторые люди не решаются попробовать терапию ". Для меня это идея о том, что мы не хотим чувствовать себя разбитыми, или мы не хотим чувствовать себя хуже, чем, но новость — все сломлены, все ", - продолжает он. "Никто не совершенен. Мы все нуждаемся в помощи в некотором роде ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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