Энди Грэммер высказался: "Люди видят во мне счастливого парня", но мы все в чем-то нуждаемся в помощи

"Мы все должны работать над собой", - говорит Энди Грэммер PEOPLE, обсуждая свое путешествие по психическому здоровью.

38-летний музыкант рассказал ЛЮДЯМ о том, как заботиться о своем психологическом здоровье после "действительно тяжелого" времени в условиях пандемии COVID-19.

Пандемия "была настолько тяжелой для меня, что заставила меня обратиться к терапии", - рассказывает Грэммер. "Преодоление этого для себя [помогло мне понять], насколько это не так уж и важно, и насколько круто помогать себе и своему психическому здоровью".

Он признает, что некоторые люди не решаются попробовать терапию ". Для меня это идея о том, что мы не хотим чувствовать себя разбитыми, или мы не хотим чувствовать себя хуже, чем, но новость — все сломлены, все ", - продолжает он. "Никто не совершенен. Мы все нуждаемся в помощи в некотором роде ".