Адам Левин и Бехати Принслу сосредоточились на том, чтобы "быть лучшими родителями" на фоне обвинений в измене

Адам Левин и Бехати Принслу решили сосредоточиться на своих детях на фоне бурной недели.

После серии обвинений в мошенничестве против 43-летнего фронтмена Maroon 5, которые стали известны ранее на этой неделе, источник, близкий к 34-летней супермодели, сообщил PEOPLE, что пара делает все возможное, чтобы сохранить позитивный настрой для детей.

"Сейчас они сосредоточены только на том, чтобы быть лучшими родителями. Ей больно и она расстроена, но она сдерживается из-за детей ", - говорит источник о паре, у которой есть дочери Дасти Роуз, которой в этом месяце исполнится 6 лет, и Джио Грейс, которой 4 года, и они ожидают третьего ребенка.

Источник добавляет: "Она недовольна Адамом, но она очень позитивна. Она просто не верит в драму. Адам продолжает извиняться. Он не винит ее и признает, что ему понравилось внимание. Он будет первым, кто скажет, что вел себя как идиот ".