Ашер воссоздает обложку "Nice and Slow" без рубашки к 25—летию

Альбом Ашера, возглавивший хит-парад My Way, был 7 раз сертифицирован RIAA как платиновый.

В рамках продолжающегося празднования 25-й годовщины выхода его альбома My Way 1997 года, возглавившего чарты, певец R & B воссоздал обложку без рубашки для своего сингла "Nice and Slow", позируя со своей культовой цепочкой "U".

Его фотография заставила поклонников в Интернете испытать дежавю, многие кричали, как неизменный Ашер выглядел спустя десятилетия.

Публикуя снимки в социальных сетях, пользователь написал: "Кто может сказать мне, что я делал в 7 часов ровно 25 лет назад? Создаю эту классику ...#UsherMyWay ".