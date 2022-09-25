Ашер воссоздает обложку "Nice and Slow" без рубашки к 25—летию
Альбом Ашера, возглавивший хит-парад My Way, был 7 раз сертифицирован RIAA как платиновый.
В рамках продолжающегося празднования 25-й годовщины выхода его альбома My Way 1997 года, возглавившего чарты, певец R & B воссоздал обложку без рубашки для своего сингла "Nice and Slow", позируя со своей культовой цепочкой "U".
Его фотография заставила поклонников в Интернете испытать дежавю, многие кричали, как неизменный Ашер выглядел спустя десятилетия.
Публикуя снимки в социальных сетях, пользователь написал: "Кто может сказать мне, что я делал в 7 часов ровно 25 лет назад? Создаю эту классику ...#UsherMyWay ".
Опубликовано: Ангелина Крент
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