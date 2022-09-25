Выпускники 'Drag Race' с Аляской снимают музыкальное видео на обложку 'All That She Wants'
Аляска рассказывает о своем фэндоме Ace of Base — и присоединится ли она к сезону всех победителей Drag Race All Stars Рупола.
В пятницу Drag Race Alaska из RuPaul выпустила клип на свою кавер-версию хита Ace of Base "All That She Wants", и у PEOPLE состоялась эксклюзивная премьера жуткого визуального оформления.
В видео Боско, которая была финалисткой 14—го сезона Drag Race, играет "космическое женское существо, которое ограничено плененной красной средой", — рассказывает Аляска PEOPLE . "Но как только она открывает для себя внешний мир, она становится слишком могущественной и слишком опасной, чтобы ее создатель мог ее контролировать. Но, возможно, она вырвется на свободу ... "
Когда дело дошло до кастинга на роль космического пришельца, Боско идеально подошел. "Она моя муза, и она культовая", - говорит Аляска.
Опубликовано: Ангелина Крент
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