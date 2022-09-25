В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя погиб минимум один человек
Один человек погиб в результате подрыва украинскими диверсантами автомобиля в центре Мелитополя.
25 новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, сообщило что в результате подрыва автомобиля в самом центре Мелитополя как минимум один человек скончался от несовместимы с жизнью травм.
Отмечается, что на месте событий следователи до сих пор устанавливают все обстоятельства произошедшего этим вечером в городе на юге Запорожской области мощного взрыва, после чего представители местной администрации выступят с официальным заявлением по поводу случившегося.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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