В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя погиб минимум один человек

Один человек погиб в результате подрыва украинскими диверсантами автомобиля в центре Мелитополя.

25 новостное агентство РИА, ссылаясь на корреспондента с места событий, сообщило что в результате подрыва автомобиля в самом центре Мелитополя как минимум один человек скончался от несовместимы с жизнью травм.

Отмечается, что на месте событий следователи до сих пор устанавливают все обстоятельства произошедшего этим вечером в городе на юге Запорожской области мощного взрыва, после чего представители местной администрации выступят с официальным заявлением по поводу случившегося.