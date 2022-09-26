Орлова сообщила на каком сроке беременности находится

Совсем недавно 44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова сообщила, что ждёт долгожданного ребёнка. Знаменитость не стала скрывать и срок беременности.

Исполнительница и ведущая телевидения Ольга Орлова скоро станет мамой. Не так давно артистка сообщила точный срок беременности.

Матерью знаменитость станет во второй раз. Фанаты, узнав о скором пополнении в семействе знаменитости, стали поздравлять её с радостным событием.

Многие поклонники поинтересовались, на каком сроке находится звезда сцены и экрана. Скрывать этот факт Ольга не стала.

Певица лаконично дала ответ на этот вопрос: "Экватор".

Известная личность не из тех, кто любит посвящать окружающих в свою личную жизнь. На ее свадьбе (год назад) присутствовали только самые близкие люди.