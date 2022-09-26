Орлова сообщила на каком сроке беременности находится
Совсем недавно 44-летняя певица и ведущая Ольга Орлова сообщила, что ждёт долгожданного ребёнка. Знаменитость не стала скрывать и срок беременности.
Исполнительница и ведущая телевидения Ольга Орлова скоро станет мамой. Не так давно артистка сообщила точный срок беременности.
Матерью знаменитость станет во второй раз. Фанаты, узнав о скором пополнении в семействе знаменитости, стали поздравлять её с радостным событием.
Многие поклонники поинтересовались, на каком сроке находится звезда сцены и экрана. Скрывать этот факт Ольга не стала.
Певица лаконично дала ответ на этот вопрос: "Экватор".
Известная личность не из тех, кто любит посвящать окружающих в свою личную жизнь. На ее свадьбе (год назад) присутствовали только самые близкие люди.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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