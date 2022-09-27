Le Figaro: к аварии на «Северном потоке-2» могут быть причастны США

Французская газета Le Figaro сообщает, что авария на ветках «Северного потока-2» вызывает немало вопросов у многих стран Европейского союза. Так, немцы прямо заявили, что случайность вызывает сомнения.

Так, газопровод «Северный поток-1», который связывает Россию и Германию, пострадал от двух утечек газа в Балтийском море, а на следующий день после объявления аварии, параллельно инцидент произошел на «Северном потоке-2». Другими словами, сразу два газопровода не работают (хотя один из них даже не был запущен).

Германия и Дания не дают никаких официальных комментариев по поводу причастности какой-либо стороны к инциденту. Все, что на данный момент известно от операторов — «причины падения давления и аварий выясняются». Кроме того, операторы утверждают, что аварии не влияют на поставки из России, так как они прекратились по «Северному потоку-1» еще в начале сентября, а по «Северному потоку-2» так и не начинались.

Неофициальные лица Франции саркастично отметили, что Германия в своем желании спасти планету благодаря обнаружению самого чистого источника энергии, фактически является виновницей гибели миллионов морских обитателей в Балтийском море.

Кроме того, многие французы выразили мнение, что аварии произошли по причине саботажа от американской стороны. Такая версия кажется правдоподобной. Если у европейцев этой зимой не будет газа, то только США останутся выигрыше от этой ситуации, а ведь призывы запустить «Северный поток-2» все чаще звучат от стран ЕС.