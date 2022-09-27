98 процентов населения ДНР, ЛНР и Херсона предварительно проголосовали за вступление в Россию

Опубликованы предварительные данные референдума о вступлении ДНР, ЛНР и Херсона в Россию.

В сети появились предварительные данные голосования о вхождении регионов Украины в состав Российской Федерации.

Как сообщает "Комсомольская правда", абсолютное большинство людей голосует за присоединении к России.

Отмечается, что на данный момент в Херсоне, ДНР, ЛНР, а также Запорожье обработано до 18 процентов голосов.

"В ЛНР проголосовали "за" 97,82% (данные с 13% голосов) — посол ЛНР Мирошник

В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов — данные избиркомов

В ДНР по итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение в состав России – избирком;

В Запорожской области" за" - 98,19% (обработано 18% протоколов).", - пишет "Комсомолка.