98 процентов населения ДНР, ЛНР и Херсона предварительно проголосовали за вступление в Россию
Опубликованы предварительные данные референдума о вступлении ДНР, ЛНР и Херсона в Россию.
В сети появились предварительные данные голосования о вхождении регионов Украины в состав Российской Федерации.
Как сообщает "Комсомольская правда", абсолютное большинство людей голосует за присоединении к России.
Отмечается, что на данный момент в Херсоне, ДНР, ЛНР, а также Запорожье обработано до 18 процентов голосов.
"В ЛНР проголосовали "за" 97,82% (данные с 13% голосов) — посол ЛНР Мирошник
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов — данные избиркомов
В ДНР по итогам обработки 14,22% протоколов 97,91% избирателей в РФ проголосовали за вхождение в состав России – избирком;
В Запорожской области" за" - 98,19% (обработано 18% протоколов).", - пишет "Комсомолка.
Опубликовано: Николай Скира
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