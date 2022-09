Джулия Майклз и Джей Пи Сакс расстались после трех лет знакомства

Майклс и Сакс начали встречаться после написания в 2019 году песни "If the World Was Ending", баллады о порочных отношениях и надежде на их примирение.

Певица и авторы песен "If the World Was Ending" расстались примерно после трех лет знакомства, несколько источников, близких к паре, подтверждают PEOPLE.

Ранее в этом месяце появились слухи о расставании после того, как оба музыканта опубликовали в социальных сетях фрагменты неизданных песен с лирическими отсылками к романтической турбулентности.

9 сентября Сакс опубликовал в Instagram клип, в котором он играет на гитаре и поет новую песню под названием "When You Think Of Me", по-видимому, о расставании. "Когда ты думаешь обо мне, ты поджигаешь каждое воспоминание? / Ты веришь, что то, что не длится вечно, ничего не значит?" - пел 29-летний музыкант "Line by Line".