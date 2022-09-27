Особый способ, которым Даниэль Францезе почтил свою маму на "Тайном дрэг-рейсе знаменитостей РуПола"

"Каждый вечер я приносил с собой частичку дома", - рассказывает выпускник "Дрянных девчонок" Даниэль Францезе о своем участии в реалити-шоу VH1.

Актер, известный многим своей культовой ролью Дамиана в хите 2004 года "Дрянные девчонки", попал в топ-5 второго сезона звездного реалити-шоу VH1 благодаря своим креативным и веселым номерам. Но за этим зрелищем скрывалась серия милых сентиментальных даней уважения, о которых никто не знал.

"Я никому об этом не говорил, но Донна каждый вечер надевала украшение моей мамы", - рассказывает Францезе PEOPLE. "В первом эпизоде никто, кроме меня, не носил серьги, потому что у них не было готовых сережек, а на мне были серьги моей мамы".

"Это было приятно, потому что я каждый вечер приносил с собой частичку дома", - говорит Францезе. "Она такая большая часть того, почему я делаю то, что я делаю, поэтому мне нравится, что она была там со мной в некотором смысле".