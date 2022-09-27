Россия отказалась участвовать в «Оскаре», глава местного комитета Павел Чухрай не согласен

Россия отказалась представить свой полнометражный фильм в соответствующей категории премии «Оскар» в 2023 году.

Заявление было опубликовано Российской киноакадемией. Сообщается, что такое решение было принято президиумом.

Однако глава российского комитета по вручению премии «Оскар» Павел Чухрай не согласен с таким решением.

Он подал в отставку в знак протеста и написал письмо, в котором утверждает, что решение было принято незаконно за его спиной.

Ранее Украинская киноакадемия призвала бойкотировать российское кино, отметив, что активность РФ в культурной сфере недопустимо на фоне политических и экономических санкций мировых держав.

Россия впервые не будет участвовать в церемонии с 1991 года, когда распался Советский Союз.

Страна только один раз получала награду. Лента «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова была отмечена как лучший фильм на иностранном языке. Это произошло в 1994 году.

Михалков недавно высказался за бойкот «Оскара». По его мнению, участие в церемонии на данный момент не имеет смысла для России.