Россия отказалась участвовать в «Оскаре», глава местного комитета Павел Чухрай не согласен
Россия отказалась представить свой полнометражный фильм в соответствующей категории премии «Оскар» в 2023 году.
Заявление было опубликовано Российской киноакадемией. Сообщается, что такое решение было принято президиумом.
Однако глава российского комитета по вручению премии «Оскар» Павел Чухрай не согласен с таким решением.
Он подал в отставку в знак протеста и написал письмо, в котором утверждает, что решение было принято незаконно за его спиной.
Ранее Украинская киноакадемия призвала бойкотировать российское кино, отметив, что активность РФ в культурной сфере недопустимо на фоне политических и экономических санкций мировых держав.
Россия впервые не будет участвовать в церемонии с 1991 года, когда распался Советский Союз.
Страна только один раз получала награду. Лента «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова была отмечена как лучший фильм на иностранном языке. Это произошло в 1994 году.
Михалков недавно высказался за бойкот «Оскара». По его мнению, участие в церемонии на данный момент не имеет смысла для России.
Опубликовано: Светлана Репина
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