Народная милиция ЛНР: ВСУ активировали наступление по всей линии фронта
В Народной милиции ЛНР сообщили об активации попыток наступления служащих Вооружённых сил Украины по всей линии фронта.
Во вторник ночью, 27 сентября 2022 года, пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила о том, что украинские военнослужащие перешли в активное наступление по всем направлениям фронта, однако все попытки закрепить на позициях оперативно пресекаются служащими Союзных войск.
Невзирая на попытки киевского режима сорвать референдум по вопросу вхождения в состав РФ, ЦИК ЛНР продолжает подсчёт голосов избирателей, сообщая, что по итогам обработки 82,8% бюллетеней за присоединение к России проголосовало 98,53% граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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