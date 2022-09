Spice Girls выпустят юбилейное 25-е издание альбома "Spiceworld"

"Безумно думать, что прошло 25 лет", - сказали Spice Girls в заявлении о Spiceworld 25, в котором представлены ранее не издававшиеся бонус-треки с альбома 1997 года.

Во вторник Spice Girls объявили, что несколько новых и расширенных версий культового альбома Spiceworld английской женской группы, включающего хитовые синглы "Spice Up Your Life", "Too Much" и "Stop", будут выпущены позже в этом году в честь 25—летия альбома, возглавляющего чарты.

"Эра Spiceworld была для нас таким веселым временем", — сказали Spice Girls — Виктория Бекхэм, Мелани "Мел Би" Браун, Эмма Бантон, Мелани "Мел Си" Чисхолм и Джери Холливелл Хорнер - в заявлении для прессы. "У нас только что был альбом номер один со Spice, мы путешествовали по всему миру и встречались с нашими потрясающими фанатами, мы выпустили наш второй альбом И у нас был свой собственный фильм! Кто бы мог подумать? Безумно думать, что прошло 25 лет ".

В дополнение к оригинальным 10 песням альбома, Spiceworld 25 будет включать "Step to Me (7" Mix)", премьера которого впервые состоялась в рекламной кампании Pepsi, а также ранее выпущенные бонус—треки "Outer Space Girls" и "Walk of Life".