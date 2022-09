Эмма Слейтер и партнер DWTS Тревор Донован обсуждают свою "отличную связь" после страстной румбы

Эмма Слейтер и Тревор Донован заслужили похвалу судей за свою чувственную румбу под песню "Always On My Mind" Элвиса Пресли.

Пара исполнила зажигательную румбу под песню "Always on My Mind" во время эпизода Недели Элвиса в понедельник. Процедура принесла 33—летнему Слейтеру и 43-летнему Доновану много похвал от судей - 30 баллов из 40.

"Это было здорово. Это было такое приятное улучшение по сравнению с прошлой неделей ", - сказал Донован журналистам о положительных отзывах судей. "Я потерял сознание, поэтому не помню. Мне придется посмотреть это, потому что я ничего не помню. У меня началось учащенное дыхание прямо перед этим ".

Слейтер, в свою очередь, сказал, что "приятно дойти до конца, а затем получить ваши комментарии и увидеть все улыбки на лицах судей, увидеть Бруно [Тониоли], лежащего на столе судьи".

"Все были так любезны и замечательны со своими комментариями, и они дали нам такие хорошие отзывы", - продолжила она. "Это действительно приятное чувство, потому что тебе действительно небезразлично, что они говорят, это точно".