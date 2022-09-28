Захарова: Сикорский намекнул на причастность США к теракту на «Северном потоке»

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о серии взрывов на газопроводе "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В среду экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский опубликовал новое сообщение в одном из мессенджеров, где прокомментировал взрывы на российских газопроводах "Северный поток" 1 и 2.

По словам Сикорского, данный инцидент ему приятен. Тажке политик опубликовал видео с речью Джо Байдена, который пообещал уничтожить "Северный поток-2", попутно поблагодарив США от лица Варшавы.

В ответ на публикацию Радослава Сикорского Мария Захарова поинтересовалась, можно ли расценивать его слова как заявление о причастности Соединённых Штатов к теракту.